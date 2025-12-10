Lors d’une émis­sion enre­gis­trée pour préparer la fameuse bataille des sexes face à Aryna Sabalenka, prévue le 28 décembre prochain à Dubaï, Nick Kyrgios en a remis une couche sur son « ami » Jannik Sinner.

« Vous connaissez ma posi­tion sur le sujet et je ne pense pas qu’il soit néces­saire d’en parler main­te­nant… Je pense que l’es­sen­tiel de ce qu’a dit Novak, c’est que cela ait été inten­tionnel ou non, il reste respon­sable. Et je pense que la façon dont l’af­faire a été traitée dans son ensemble n’a pas donné une bonne image du sport. Je veux dire, c’était notre numéro un mondial. »