En marge de l’ex­hi­bi­tion qu’il va disputer ce mercredi face à Carlos Alcaraz en Arabie Saoudite, Novak Djokovic a répondu à une courte inter­view. Et le Serbe ne se fixe presque pas de limites concer­nant sa carrière.

« J’espère conti­nuer ma carrière jusqu’à 40 ans, voire au‐delà. D’ailleurs, Tom Brady est un excellent exemple de cham­pion dans son sport et quel­qu’un qui a eu une grande carrière et une grande longé­vité. Il a consacré beau­coup de temps à prendre soin de lui, à la récu­pé­ra­tion, à s’as­surer que tous les aspects de son corps et de son esprit soient couverts afin qu’il puisse avoir une carrière réussie et durable. »