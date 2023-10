Co‐fondateur avec Vasek Pospisil de la PTPA, une asso­cia­tion visant à défendre les inté­rêts des joueurs, Novak Djokovic a abordé lors de son inter­view pour Sportal la ques­tion de la répar­ti­tion de l’argent dans le tennis.

« L’ATP a augmenté les sommes d’argent pour les joueurs blessés et absents du circuit. Ces derniers ont désor­mais la garantie d’une certaine somme d’argent. Ils ont fait ce pas en avant, ce que je salue bien sûr. Cette étape est‐elle suffi­sante ? Ce n’est pas le cas, mais je m’en réjouis et je suis presque sûr qu’ils l’ont fait parce que la PTPA et tous les acteurs soutiennent ces initia­tives et commu­niquent constam­ment sur ce sujet. Nous parlons constam­ment de combien gagne un cham­pion du Grand Chelem ou un numéro un mondial, mais nous ne parlons pas du nombre de joueurs qui peuvent vivre du sport qu’ils pratiquent. Je conti­nuerai à simple­ment souli­gner certaines choses évidentes, qu’ils ne veulent pas aborder », a déclaré le Serbe, qui s’est égale­ment exprimé sur le sujet brûlant du moment : la qualité des balles.