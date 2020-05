Lors d’un chat avec un joueur de Levante, le joueur espagnol s’est dit heureux de pouvoir bientôt reprendre le tennis même s’il a répété qu’au final, le joueur de tennis doit toujours tout assumer : « Nous gérons tout. Nous n’avons pas une équipe qui nous emmène à l’hôtel, nous sommes notre agence de voyage, nous sommes nos responsables économiques et nos propres patrons car le joueur engage le coach et tout le staff, cela n’a vraiment rien à voir avec le football ». Plus loin dans leur live, Pablo est revenu sur l’évènement qui l’a plus marqué dans sa carrière, un certain duel face à Rafael Nadal aux jeux de Rio en 2014 : « J’ai eu deux balles de match face à Rafa Nadal et le dernier set s’est terminé à 12-10 dans le tie-break pour lui. C’était le meilleur match de ma vie. C’est le moment le plus émouvant dont je me souvienne en tant que joueur de tennis »