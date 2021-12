Rebelote pour Benoît Paire, à nouveau testé positif au Covid 19. Le Tricolore, qui était inscrit aux tour­nois de Melbourne 1, de Melbourne 2 et à l’Open d’Australie, voit sa prépa­ra­tion pour le Grand Chelem large­ment amputée. Il ne débu­tera pas non plus la saison dans les meilleures dispo­si­tions mentales : « À cause du Covid, j’ai le nez qui coule, mais à cause de toutes ces quaran­taines passées dans une chambre à l’autre bout du monde, je me sens pas très bien dans ma tête!! »