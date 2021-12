Entraîneur de Félix Auger‐Aliassime depuis 2016 et sa finale perdue chez les juniors en finale de Roland‐Garros face à Geoffrey Blancaneaux, Frédéric Fontang, ancien 59e joueur mondial en simple, est revenu pour nos confrères de Tennis Actu sur sa colla­bo­ra­tion avec le Canadien qui a réalisé une saison pleine malgré l’ab­sence de titre. Une disette de trophée qui commence à faire tâche sur le CV de FAA même si Frédéric préfère logi­que­ment positiver.

« Le tennis est là. Il joue Djere à Rio lors de la première. C’était la première pour les deux et le match a été joué en trois sets. Après, il a perdu contre des joueurs du Top 10. L’aspect mental et émotionnel est plus lourd main­te­nant. C’est son chemin. Il faut le voir de la bonne façon. Il a quand même fait 8 finales. Il faut mettre les condi­tions pour que cela arrive et il a des choses à apprendre dans la gestion mentale de ses finales. Il déve­loppe des outils qui vont lui permettre d’y arriver. Il y a aussi des solu­tions tennis­tiques à avoir. En début d’année, contre Dan Evans, il ne fait pas une bonne finale sur le plan tactique (NDLR : Au Murray River Open, à Melbourne, au mois de février). C’est impor­tant de comprendre que lorsqu’il y a des épreuves à traverser, il y a des choses à apprendre. »