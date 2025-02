L’accord entre l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) et Jannik Sinner, ayant abouti à une suspen­sion de trois mois pour le numéro 1 mondial, est au coeur de toutes les discus­sions dans le monde du tennis. L’ancien numéro 1 mondial, Paul McNamee, a partagé une réflexion concer­nant le timing de cet « arrangement ».

Regarding Sinner…not good that a world #1 is suspended, but the fact he doesn’t miss a Slam, where his absence would be a major focus, raises the percep­tion that timing was rele­vant to the deal. This leaves a sour taste for those who suffered more, but good luck to him I suppose