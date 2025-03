Alors que plusieurs joueurs, parmi lesquels Stan Wawrinka et Nick Kyrgios, ont critiqué l’ac­cord entre l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) et Jannik Sinner, ayant abouti à une suspen­sion de trois mois pour le numéro 1 mondial, l’an­cien coach de ce dernier, Riccardo Piatti, a pris sa défense lors d’une inter­view accordée à Tennis Majors.

« Ecoutez, je connais beau­coup de joueurs. Ils ne sont jamais tous ensemble, c’est impos­sible. Si vous me demandez si je suis surpris, la réponse est non. Je ne suis pas surpris. Encore une fois, parce que je connais les joueurs, si cela leur était arrivé, ils auraient dit que c’était un désastre. Mais si cela arrive à quel­qu’un d’autre, ce n’est pas un désastre. C’est ainsi que fonc­tionne leur menta­lité. Et puis, c’est un sport indi­vi­duel, il est donc diffi­cile de fédérer tout le monde. »