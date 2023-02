Après avoir exprimé quelques regrets concer­nant la carrière de son ancien joueur, Milos Raonic, Riccardo Piatti, au cours d’une inter­view avec nos confrères italiens d’Ubitennis, a fait un petit bilan concer­nant le tennis italien et ses chances de remporter enfin un tournoi du Grand Chelem chez les hommes.

« Sinner et Berrettini peuvent déjà gagner un Grand Chelem cette année car ils ont pris toutes les mesures néces­saires pour obtenir à ce stade, contrai­re­ment à Musetti qui est un peu plus en retrait : il apprend des matches perdus. Jannik peut gagner sur n’im­porte quelle surface, sur l’herbe, Matteo sera très dur à battre pour tout le monde. J’espère qu’il fera atten­tion à la façon dont il jouera sur le ciment améri­cain et sur terre battue pour donner le meilleur de lui‐même sur gazon. »