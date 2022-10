Dans le dernier épisode du podcast Match Point Canada, Vasek Pospisil, qui a eu l’oc­ca­sion d’af­fronter chaque membre du Big 3 (aucune victoire en 11 confron­ta­tions), a dévoilé qui était selon lui le joueur le plus diffi­cile à jouer.

« Le plus diffi­cile pour moi est sans aucun doute Novak. Si l’on prend en consi­dé­ra­tion son style de jeu et le fait qu’il soit le meilleur relan­ceur de tous les temps et que le service soit l’un de mes points forts. Vous savez que cela repré­sente un grand défi. C’est le gars contre lequel il est très diffi­cile de mettre en œuvre mon style de jeu. Il est telle­ment incroyable lors­qu’il s’agit de neutra­liser les gros coups et de faire durer les points. Chaque fois que j’ai joué contre Novak, il a été l’ad­ver­saire le plus diffi­cile pour moi. »