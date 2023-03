🚨 Quoiqu’il arrive, le 20 mars, après Indian Wells, Nadal ne sera plus Top 10 pour la 1ère fois depuis le 25 avril 2005, soit 17 ans et 11 mois ! Fou quand on connaît ses bles­sures.

Livre des records⬇️

Nadal 912 semaines

Connors 788

Federer 734

Lendl 619

Sampras 565

Djokovic 555