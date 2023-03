Alors les Masters 1000 d’Indian Wells (du 8 au 19 mars) et de Miami (du 22 mars au 2 avril) se rapprochent à grands pas, Novak Djokovic ne sait toujours pas si le gouver­ne­ment améri­cain va lui accorder une auto­ri­sa­tion excep­tion­nelle de péné­trer sur le sol améri­cain malgré sa non‐vaccination contre le Covid.

Et comme Tommy Haas, direc­teur du tournoi cali­for­nien, il y a quelques semaines qui esti­mait que ce serait une honte si le numéro un mondial n’était pas auto­risé à venir, James Blake, patron du tournoi flori­dien, s’est longue­ment exprimé pour le Miami Herald afin de faire un point sur cette situa­tion assez invraisemblable.

« Les règles changent offi­ciel­le­ment le 11 mai, donc nous avons demandé une exemp­tion basée sur le fait qu’il ne semble pas y avoir de danger immi­nent à ce qu’il joue. Ils ont fixé la date du 11 mai et nous avons un calen­drier à respecter. Nous ne pouvons pas orga­niser le Miami Open après le 11 mai mais nous aime­rions que notre plus grand cham­pion soit là. Nous avons souligné le fait que ce serait bon pour l’éco­nomie, pour la commu­nauté de Miami et pour les fans de tennis du monde entier qui veulent voir jouer le plus grand joueur de notre sport en ce moment. Il se fait tard, donc cela ne semble pas aussi probable, mais nous avons fait tout ce qui était possible pour essayer de lui obtenir une exemp­tion. Nous verrons si c’est effi­cace, mais malheu­reu­se­ment, ce n’est pas de notre ressort. Il est sur la liste d’en­trée. Nous aime­rions qu’il joue. Il a déjà gagné six fois ici et nous aime­rions qu’il ait l’oc­ca­sion d’en gagner sept. Nous avons fait ce que nous pouvions. »