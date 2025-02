Lors d’un récent entre­tien accordé au Comité Olympique Espagnol (COE), Rafael Nadal, très apaisé et relax, a bien voulu répondre à des ques­tions assez exis­ten­tielles concer­nant la vie d’un joueur de haut niveau. Il a notam­ment évoqué la notion de succès qui est diffé­rente pour chaque personne, chaque champion.

« Chacun valo­rise le succès d’une manière diffé­rente, je ne pense pas qu’il y en ait une. Pour moi, la défi­ni­tion du succès est d’es­sayer de se rappro­cher le plus possible de son meilleur. Gagner ou perdre est un fait, parfois c’est une série de circons­tances qui peuvent se produire ou non, mais le plus grand succès au final est la satis­fac­tion person­nelle d’avoir fait un effort pour essayer d’at­teindre ses objec­tifs. Ensuite, il y a des gens qui sont meilleurs que vous, qui vous surpassent, ce n’est pas grave. Vous avez réussi si vous êtes parvenus à faire ce que vous vous êtes fixé comme objectif et à vous battre pour cela. »