Pour disputer un tournoi cari­tatif de golf, Rafael Nadal était présent à Majorque. En s’adres­sant aux média, le taureau de Manacor estime que le tennis a de beaux jours devant lui, avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz en tête d’af­fiche. Au sujet de son compa­triote, le roi de la terre battue est revenu sur la décla­ra­tion du Murcien, qui confiait penser à son illustre aîné, quand il était au pied du mur contre Jannik Sinner, en finale de Roland‐Garros.

« Le tennis est plus impor­tant que n’im­porte quel joueur, il y aura toujours des cham­pions du Grand Chelem et chacun fera son chemin, de nouvelles stars appa­raissent et les voici. Il y a deux joueurs bien au‐dessus des autres, ils prouvent qu’ils sont de grands cham­pions et ils feront leur chemin. C’est la réalité, le tennis est entre de bonnes mains. S’il (Alcaraz) a déjà la capa­cité de penser à moi à ce moment‐là, c’est déjà incroyable. Je suis très heureux pour lui », a souligné l’an­cien numéro un mondial, dans des propos relayés par Punto de Break.