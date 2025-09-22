Vice‐capitaine de la Team World lors de la Laver Cup à San Francisco le week‐end dernier, Patrick Rafter a pu observer de près Joao Fonseca. Et l’ancien numéro 1 mondial, dont les propos sont relayés par Punto de Break, a été impressionné par le grand espoir brésilien (42e mondial à 19 ans).
« Je pense qu’il sait clairement ce dont il a besoin pour continuer à s’améliorer, c’est pourquoi je considère que dans un an, il sera un grand joueur, mais dans deux ans, il pourra être un joueur de tennis incroyable. Il a la volonté et la détermination nécessaires pour continuer à progresser. Son agressivité est impressionnante. Son jeu est très puissant et c’est un garçon très mature. Il doit s’adapter de mieux en mieux aux changements de surface et de balles, ainsi qu’aux variations de rythme et de vitesse utilisées par ses adversaires. Il connaîtra certainement des séries de mauvais résultats prochainement, mais je ne m’en inquiéterais pas le moins du monde car il apprend vite et assimile très bien toutes les informations. Je ne vois que des choses positives dans son avenir en tant que joueur de tennis professionnel. »
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 17:46