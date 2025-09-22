Vice‐capitaine de la Team World lors de la Laver Cup à San Francisco le week‐end dernier, Patrick Rafter a pu observer de près Joao Fonseca. Et l’an­cien numéro 1 mondial, dont les propos sont relayés par Punto de Break, a été impres­sionné par le grand espoir brési­lien (42e mondial à 19 ans).

« Je pense qu’il sait clai­re­ment ce dont il a besoin pour conti­nuer à s’amé­liorer, c’est pour­quoi je consi­dère que dans un an, il sera un grand joueur, mais dans deux ans, il pourra être un joueur de tennis incroyable. Il a la volonté et la déter­mi­na­tion néces­saires pour conti­nuer à progresser. Son agres­si­vité est impres­sion­nante. Son jeu est très puis­sant et c’est un garçon très mature. Il doit s’adapter de mieux en mieux aux chan­ge­ments de surface et de balles, ainsi qu’aux varia­tions de rythme et de vitesse utili­sées par ses adver­saires. Il connaîtra certai­ne­ment des séries de mauvais résul­tats prochai­ne­ment, mais je ne m’en inquié­te­rais pas le moins du monde car il apprend vite et assi­mile très bien toutes les infor­ma­tions. Je ne vois que des choses posi­tives dans son avenir en tant que joueur de tennis professionnel. »