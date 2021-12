Avant de se rendre en Australie, le coach de Jannik Sinner a révélé les grands axes de travail mis en place pour réaliser une grosse saison 2022.

« Le match contre Tiafoe ? Très impor­tant. Jannik a compris pour­quoi il l’a perdu et ne le perdra pas la prochaine fois, ou du moins pas comme ça. Maintenant, nous travaillons beau­coup sur le service et l’agres­si­vité. Jannik doit savoir changer de trajec­toires, ouvrir le terrain et venir plus au filet pour clore le point. Il doit aussi faire réflé­chir davan­tage l’adversaire. »