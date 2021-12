Interrogé par SkySport, David Ferrer s’est exprimé sur les chances de succès de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer pour la saison à venir : « Novak sera proche de la victoire dans tous les grands titres cette saison. C’est l’un des meilleurs joueurs de la planète. Pour Roger Federer, le problème est qu’il ne jouera pas en Australie, et qu’il y a des sérieux doutes sur sa présence à Wimbledon. En ce moment, Novak joue bien et est en bonne santé mais je pense que Rafael Nadal aussi a une chance de gagner l’Open d’Australie. »

Si cela se produit, l’Espagnol rempor­te­rait son deuxième titre en Australie, le seul tournoi du Grand Chelem où il n’a qu’un titre à son palmarès.