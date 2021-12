Dans un papier de l’Equipe sur les choix de certains coachs par rapport à la situa­tion du Covid‐19 en Australie, Lionel Zimbler a expliqué les raisons pour lesquelles il ne rendrait pas à l’Open d’Australie aux côtés de son joueur Lionel Zimbler.

« Bien sûr que ça pèse. Le risque de se retrouver en quaran­taine, se dire que tu ne peux pas rentrer quand tu veux s’il y a souci… Toutes ces choses‐là sont de plus en plus compli­quées à supporter. Chaque fois que tu te fais contrôler sur un tournoi, tu as toujours peur. Dans mon cas, il y a plus à perdre qu’à gagner »