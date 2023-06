L’ancien coach de la joueuse aux 23 titres du Grand Chelem a clai­re­ment déclaré que le joueur serbe, récent vain­queur de Roland‐Garros, était pour lui le meilleur joueur de tous les temps.

À travers tous ses succès dans sa carrière, et le fait qu’il vient de prendre le record de seul joueur masculin ayant gagné 23 titres du grand Chelem, sont tant de raisons qui font donc du Serbe le GOAT pour le coach américain.

« Le Joker est le meilleur. 23 tour­nois du Grand Chelem, 10 Open d’Australie, sept Wimbledon, trois US Open, et main­te­nant trois Roland‐Garros. Il a remporté 94 titres en simple, 388 semaines à la première place, 36 ans, et ce n’est pas fini ! D’ailleurs, il a remporté les quatre derniers Wimbledon, et c’est pour bientôt. Djokovic est défi­ni­ti­ve­ment le GOAT. Cela fait long­temps que je regarde le circuit. Federer avait le plus beau jeu, Nadal a travaillé le plus, mais c’est le Djoker qui est le meilleur. À mon avis, comme vous le savez, les chèvres aiment courir dans les montagnes, et il y a un gars de Serbie qui va courir sur le Mont Rushmore. C’est donc lui le GOAT. »