Toujours aussi tran­chant dans ses décla­ra­tions, l’an­cien entraî­neur des soeurs Williams, de Maria Sharapova ou encore d’Andy Roddick est revenu lors d’une discus­sion sur un podcast sur la victoire reten­tis­sante de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en finale de Wimbledon.

Et d’après lui, contrai­re­ment à ce beau­coup d’ob­ser­va­teurs pensent, le Serbe n’a pas été rattrapé par la pres­sion mais bien par la qualité de jeu de son adversaire.

« Novak Djokovic est certai­ne­ment humain, mais il n’a pas été victime de la pres­sion, il a été victime de l’effet Alcaraz. Novak lui‐même a dit après la rencontre : ‘Je n’ai jamais joué contre quelqu’un comme Alcaraz.’ Quel compli­ment ! Et il a joué contre tout le monde. C’est un enfant de 20 ans dont nous parlons qui dispu­tait sa première finale à Wimbledon. Donc non, la pres­sion n’a pas atteint Djokovic, il ne pensait juste au fait de battre un joueur qui jouait extrê­me­ment bien. Et quand vous commencez à rater et à moins bien jouer, votre adver­saire a géné­ra­le­ment quelque chose à voir avec cela, et les gens ne comprennent pas cela. Vous devez donner du crédit à Alcaraz et ne rien enlever à Djokovic. Mais cela étant dit, je pense que le meilleur est encore à venir. »