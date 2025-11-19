Quand on en vient à espérer que la nature prenne le pouvoir c’est que la situation est « grave ».
Interrogé sur l’idée de savoir comment Alacaraz et Sinner pouvaient ne pas soulever le trophée en Australie, l’ancien numéro 1 mondial n’a pas évoqué la concurrence mais la météo !
« Je pense que Sinner a montré que la chaleur peut l’affecter un peu, n’est‐ce pas ? Que ce soit à Cincinnati, ou encore à Shanghai où il a eu des crampes. Concernant Alcaraz, nous avons que sa gestion des matchs en trois manches peut être aussi aléatoire. Il a ausso souffert de crampes dans tout le corps à Roland‐Garros mais c’était plus pour des questions de nervosité. En Australie, je pense donc que le facteur le plus important concernant leur niveau de performance sera lié au climat. S’ils ont l’impression de jouer dans un sèche‐cheveux, cela risque forcément de leur compliquer la tâche »
Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 08:52