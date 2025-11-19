AccueilATPRoddick a enfin trouvé ce qui peut freiner Alcaraz ou Sinner
Roddick a enfin trouvé ce qui peut freiner Alcaraz ou Sinner

Jean Muller
Par Jean Muller

Quand on en vient à espérer que la nature prenne le pouvoir c’est que la situa­tion est « grave ». 

Interrogé sur l’idée de savoir comment Alacaraz et Sinner pouvaient ne pas soulever le trophée en Australie, l’an­cien numéro 1 mondial n’a pas évoqué la concur­rence mais la météo !

« Je pense que Sinner a montré que la chaleur peut l’af­fecter un peu, n’est‐ce pas ? Que ce soit à Cincinnati, ou encore à Shanghai où il a eu des crampes. Concernant Alcaraz, nous avons que sa gestion des matchs en trois manches peut être aussi aléa­toire. Il a ausso souf­fert de crampes dans tout le corps à Roland‐Garros mais c’était plus pour des ques­tions de nervo­sité. En Australie, je pense donc que le facteur le plus impor­tant concer­nant leur niveau de perfor­mance sera lié au climat. S’ils ont l’im­pres­sion de jouer dans un sèche‐cheveux, cela risque forcé­ment de leur compli­quer la tâche »

Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 08:52

