Premier supporter de la Team Europe même s’il espère avant tout un vrai spectacle, Roger Federer a pris la parole avant le début de l’édition 2025 de sa Laver Cup à San Francisco. Notamment interrogé sur l’équipe favorite, le Suisse n’a pas caché que la présence de Carlos Alcaraz changeait la donne pour les Européens par rapport au reste du Monde.
« Je pense que l’Europe est probablement la favorite, principalement en raison de la présence d’Alcaraz et d’Alexander Zverev dans l’équipe. Surtout Alcaraz – il joue au tennis à un autre niveau, honnêtement. J’aime toujours regarder Carlos – c’est un vrai plaisir à regarder. Je pense que l’Europe a globalement une équipe plus forte, et je pense que le double ne sera pas aussi crucial cette fois‐ci, car je pense que les deux équipes sont à peu près aussi fortes en double. Ça va se jouer en simple. »
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 16:46