ATPLaver Cup

Roger Federer, plus confiant que jamais : « Avec la présence de Carlos Alcaraz dans l’équipe, qui joue à un autre niveau de tennis, je pense que l’Europe a globa­le­ment une équipe plus forte »

Par Thomas S

Premier supporter de la Team Europe même s’il espère avant tout un vrai spec­tacle, Roger Federer a pris la parole avant le début de l’édi­tion 2025 de sa Laver Cup à San Francisco. Notamment inter­rogé sur l’équipe favo­rite, le Suisse n’a pas caché que la présence de Carlos Alcaraz chan­geait la donne pour les Européens par rapport au reste du Monde. 

« Je pense que l’Europe est proba­ble­ment la favo­rite, prin­ci­pa­le­ment en raison de la présence d’Alcaraz et d’Alexander Zverev dans l’équipe. Surtout Alcaraz – il joue au tennis à un autre niveau, honnê­te­ment. J’aime toujours regarder Carlos – c’est un vrai plaisir à regarder. Je pense que l’Europe a globa­le­ment une équipe plus forte, et je pense que le double ne sera pas aussi crucial cette fois‐ci, car je pense que les deux équipes sont à peu près aussi fortes en double. Ça va se jouer en simple. »

Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 16:46

