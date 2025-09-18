Alors que l’incertitude règne au sujet du prochain lieu de résidence de Novak Djokovic, qui pourrait s’installer en Grèce suite à diverses tensions politiques en Serbie, les journalistes grecs sont dans tous leurs états.
Présent depuis plusieurs jours à Athènes où se tiendra d’ailleurs le tournoi dirigé par son frère du 2 au 8 novembre prochain, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem, interrogé de manière un peu brutale dans la rue par une journaliste, a fait preuve de beaucoup de calme et patience alors qu’il se promenait avec son fils.
Novak has the patience of a saint…— 𝚗𝚒𝚌𝚔. A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon) September 18, 2025
When he said – « I’m here with my son », she should’ve stopped harassing him. pic.twitter.com/KhCjbLudex
« Je suis ici avec mon fils, désolé. Je vais bien, je ne sais pas si je vais m’installer ici, je passe juste du bon temps en famille. Je serai là pour le tournoi », a déclaré Djokovic après avoir été également interrogé sur sa relation avec Stefanos Tsitsipas.
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 17:15