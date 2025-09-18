AccueilVidéosNovak Djokovic, harcelé par les journalistes grecs dans la rue : "Je...
VidéosATP

Novak Djokovic, harcelé par les jour­na­listes grecs dans la rue : « Je suis ici avec mon fils, désolé »

Thomas S
Par Thomas S

-

Alors que l’in­cer­ti­tude règne au sujet du prochain lieu de rési­dence de Novak Djokovic, qui pour­rait s’ins­taller en Grèce suite à diverses tensions poli­tiques en Serbie, les jour­na­listes grecs sont dans tous leurs états.

Présent depuis plusieurs jours à Athènes où se tiendra d’ailleurs le tournoi dirigé par son frère du 2 au 8 novembre prochain, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, inter­rogé de manière un peu brutale dans la rue par une jour­na­liste, a fait preuve de beau­coup de calme et patience alors qu’il se prome­nait avec son fils. 

« Je suis ici avec mon fils, désolé. Je vais bien, je ne sais pas si je vais m’ins­taller ici, je passe juste du bon temps en famille. Je serai là pour le tournoi », a déclaré Djokovic après avoir été égale­ment inter­rogé sur sa rela­tion avec Stefanos Tsitsipas.

Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 17:15

