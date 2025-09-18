AccueilActualitéElina Svitolina-Monfils, sur l'absence de sanction contre Israël : "Nous ne pouvons...
Elina Svitolina‐Monfils, sur l’ab­sence de sanc­tion contre Israël : « Nous ne pouvons pas rester neutre face à de telles atrocités »

Particulièrement engagée pour son pays, l’Ukraine, toujours en guerre avec la Russie, Elina Svitolina a été inter­rogée, en marge de sa présence pour la Billie Jean King Cup, sur de possibles sanc­tions contre Israël, pays qui commet actuel­le­ment des crimes de guerre selon l’ONU.

La Russie et la Biélorussie ont été immé­dia­te­ment exclues du Billie Jean King Cup et de la Coupe Davis, et n’ont pas pu parti­ciper à Wimbledon. Aujourd’hui, cepen­dant, Israël continue de concourir sans problème. Qu’en pensez‐vous ?
Elina Svitolina : Je pense que c’est la respon­sa­bi­lité des orga­ni­sa­tions. Je n’ai pas assez d’in­for­ma­tions sur ce cas précis, mais je pense que nous ne pouvons rester neutres face à des guerres et à des atro­cités comme celles‐ci. Certains disent que le sport est indé­pen­dant de la poli­tique, mais lors­qu’il est utilisé à des fins de propa­gande, ce n’est pas le cas. On ne peut pas promou­voir le géno­cide par le biais de ses athlètes. Des mesures ont déjà été prises, comme le retrait des drapeaux ou la limi­ta­tion de la parti­ci­pa­tion, mais des mesures plus strictes devraient être prises. »

Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 17:57

