Particulièrement engagée pour son pays, l’Ukraine, toujours en guerre avec la Russie, Elina Svitolina a été interrogée, en marge de sa présence pour la Billie Jean King Cup, sur de possibles sanctions contre Israël, pays qui commet actuellement des crimes de guerre selon l’ONU.
Extrait de l’interview réalisée avec nos confrères espagnols de AS.
La Russie et la Biélorussie ont été immédiatement exclues du Billie Jean King Cup et de la Coupe Davis, et n’ont pas pu participer à Wimbledon. Aujourd’hui, cependant, Israël continue de concourir sans problème. Qu’en pensez‐vous ?
Elina Svitolina : Je pense que c’est la responsabilité des organisations. Je n’ai pas assez d’informations sur ce cas précis, mais je pense que nous ne pouvons rester neutres face à des guerres et à des atrocités comme celles‐ci. Certains disent que le sport est indépendant de la politique, mais lorsqu’il est utilisé à des fins de propagande, ce n’est pas le cas. On ne peut pas promouvoir le génocide par le biais de ses athlètes. Des mesures ont déjà été prises, comme le retrait des drapeaux ou la limitation de la participation, mais des mesures plus strictes devraient être prises. »
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 17:57