Particulièrement engagée pour son pays, l’Ukraine, toujours en guerre avec la Russie, Elina Svitolina a été inter­rogée, en marge de sa présence pour la Billie Jean King Cup, sur de possibles sanc­tions contre Israël, pays qui commet actuel­le­ment des crimes de guerre selon l’ONU.

Extrait de l’in­ter­view réalisée avec nos confrères espa­gnols de AS.

La Russie et la Biélorussie ont été immé­dia­te­ment exclues du Billie Jean King Cup et de la Coupe Davis, et n’ont pas pu parti­ciper à Wimbledon. Aujourd’hui, cepen­dant, Israël continue de concourir sans problème. Qu’en pensez‐vous ?

Elina Svitolina : Je pense que c’est la respon­sa­bi­lité des orga­ni­sa­tions. Je n’ai pas assez d’in­for­ma­tions sur ce cas précis, mais je pense que nous ne pouvons rester neutres face à des guerres et à des atro­cités comme celles‐ci. Certains disent que le sport est indé­pen­dant de la poli­tique, mais lors­qu’il est utilisé à des fins de propa­gande, ce n’est pas le cas. On ne peut pas promou­voir le géno­cide par le biais de ses athlètes. Des mesures ont déjà été prises, comme le retrait des drapeaux ou la limi­ta­tion de la parti­ci­pa­tion, mais des mesures plus strictes devraient être prises. »