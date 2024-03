Longuement inter­viewé par le maga­zine GQ, Roger Federer n’a pas été avare en décla­ra­tions et autres anec­dotes succulentes.

Notamment inter­rogé sur la prise de conscience de ses enfants (deux jumelles âgées de 15 ans et deux jumeaux de 10 ans) par rapport à sa carrière de joueur de tennis et son impact sur le sport, le Suisse a déclaré qu’il lui était désor­mais impos­sible de mini­miser quoi que ce soit.

« Mes enfants comprennent beau­coup plus aujourd’hui qu’au­pa­ra­vant ce que j’ai accompli pendant ma carrière. Quand ils étaient plus jeunes, surtout les filles, je ne leur parlais pas de mon clas­se­ment ou de mes succès, même quand j’étais numéro un. Elles me deman­daient : ‘Stan (Wawrinka) est‐il bon ?’. Je disais : ‘Il est évidem­ment incroyable. C’est un joueur légen­daire et il est fantas­tique’. ‘Et Rafa (Nadal) ?’. Je répon­dais : ‘Oui, lui aussi, il est super bon’. Et puis enfin : ‘Et toi ?’. ‘Oui, ça va.’ Je mini­mi­sais vrai­ment les choses. Mais main­te­nant, je ne peux plus le faire parce que leurs amis viennent et disent : ‘Oh, ton père a fait ceci ou cela, tu savais ça ?’. Et parfois, ils me le demandent aussi. Et main­te­nant, je peux être plus ouvert et honnête sur mes réali­sa­tions ou mes expé­riences. Et je m’en sers plus comme d’un récit ou d’une expé­rience à partager avec eux. »