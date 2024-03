Après avoir estimé que le tennis était en train de vivre un chan­ge­ment brutal avec la fin de l’ère du Big 3, repré­senté par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Feliciano Lopez, dans la conti­nuité de cette décla­ra­tion, est allé encore plus loin en affir­mant que cette écra­sante domi­na­tion ne rendait pas forcé­ment service au sport et à ses fans.

« Si on y pense froi­de­ment, il n’y aura pas de meilleure géné­ra­tion (que celle de Federer, Nadal et Djokovic). Il n’y en a pas eu depuis de l’his­toire du tennis. Nous allons profiter de ce que nous avons qui n’est pas ce que nous avions parce que c’est impos­sible. On a eu une géné­ra­tion de joueurs de tennis qu’on ne reverra plus. Quand je parle à des gens et que je leur dis qu’Andre Agassi a gagné huit tour­nois du Grand Chelem et qu’ils me répondent, « seule­ment », c’est la percep­tion de personnes qui ne connaissent ni le tennis ni le sport. Lorsqu’un joueur arrive et en gagne 22, cela nuit beau­coup à ce qui s’est passé aupa­ra­vant. Et c’est injuste. »