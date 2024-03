Le duel attendu au moment du tirage au sort entre Carlos Alcaraz et Gaël Monfils au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami aura bien lieu.

Le Français a renversé Jordan Thompson (6–7[3], 6–1, 6–2) tandis que le numéro 2 mondial n’a fait qu’une bouchée de son compa­triote de son compa­triote Roberto Carballes Baena (6−2, 6–1).

Monfils s’est exprimé pour L’Equipe sur ce défi à venir face à l’Espagnol contre qui il s’était incliné (7−5, 6–1) en huitièmes de finale à Indian Wells en 2021.

« C’est un gros défi. Ce ne sera pas facile car il peut vrai­ment lâcher ses coups et il sera dur à déborder. En plus, il a gagné faci­le­ment en jouant bien. Mais ça donne envie. Il faudra mieux rentrer dans le match, c’est sûr. Maintenant, on va bien se préparer. Ce sera proba­ble­ment en nocturne, ce qui n’est pas idéal. Mais il y aura sûre­ment une belle ambiance. J’espère faire un beau match et jouer ma carte au maximum. »