Marc Rosset, cham­pion olym­pique en 1992, a évoqué pour L’Equipe a évoqué la poten­tielle domi­na­tion de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner lors des dix ou quinze prochaines années, en préve­nant les autres joueurs.

« Pour qu’il arrive à 30 Grands Chelems, ça voudrait dire pas loin de trois titres par saison pendant neuf‐dix ans, sans bles­sure, sans l’ar­rivée de très gros rivaux. Après, derrière Sinner, je trouve qu’il y a un vide abyssal, avec des joueurs trop stéréo­typés. Alcaraz est aujourd’hui le seul qui fait vrai­ment plein de choses diffé­rentes, et je me dis que lui et Sinner pour­raient avoir un boule­vard devant eux. Si les autres ne se posent pas très vite les bonnes ques­tions sur quoi ajouter à leur jeu, il ne faudra pas ensuite venir dire : ‘On n’a pas eu de bol, on est tombés en même temps qu’eux…’ »