Dans une longue et intéressante interview accordée au site russe Sport Express, Andrey Rublev se livre comme jamais.

Il revient notamment sur sa victoire face à Roger Federer à Cincinnati en Août 2019.

Pour lui, cela a été plus une prise de conscience que le point de départ de quelque chose : « Bien sur que c’était incroyable, notamment quand je lui ai serré la main à la fin du match et qu’il m’a félicité. Mais à cette époque, je n’étais pas très haut au classement, j’étais loin de mon niveau d’aujourd’hui. Beaucoup de mes « conscrits » étaient plus haut que moi, et même des gars plus jeunes, comme Felix Auger-Aliassime et Alex de Minaur avaient des résultats plus convaincants, et ne parlons pas de Stefanos Tsitsipas qui était déjà fermement ancré dans le top 10 à l’époque. J’ai donc surtout réalisé que je devais encore travailler et travailler pour essayer de me rapprocher du top dix »

Cette victoire face à Roger Federer lui a donc permis de passer un cap : « Cela m’a donné une certaine confiance. J’ai compris des choses.Maintenant, je suis devenu confiant quand je rentre sur un court, ce n’était pas le cas en 2019, même après le succès face à Roger »