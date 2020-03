Consultant pour Amazon Prime, Greg Rusedski s’est confié à The Sportsman sur la situation d’Andy Murray. L’ancien joueur britannique s’est d’abord montré admiratif des efforts de l’ancien numéro 1 mondial : « Ce qu’il a accompli jusqu’à présent, personne ne l’a fait auparavant. Il essaie d’obtenir quelque chose que personne n’a vraiment fait avant lui en essayant de revenir au sommet du tennis masculin.«

L’ancien quatrième mondial estime que Miami sera un tournant pour Andy Murray : « Je pense que nous allons en apprendre davantage sur lui à Miami et j’espère qu’il est physiquement en bonne santé pour jouer et pour moi, c’est la clé. C’est une période de reconstruction à chaque fois que vous subissez une opération ou une blessure. C’est pareil pour chaque athlète. C’est la chose la plus difficile à faire. S’il est à Miami, qu’il gagne ou perde n’a pas d’importance, mais s’il sort du terrain et que le corps va bien, la hanche aussi, alors cela donnera de l’espoir pour la terre battue et le gazon. On a envie de le revoir au Queen’s et à Wimbledon cette année si son corps lui permet. On aura les réponses à Miami. » Encore faut-il que le tournoi ait lieu.