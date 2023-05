Si l’in­ter­view de Casper Ruud chez nos confrères alle­mands de Tennis Magazin date de quelques mois, il nous a paru impor­tant d’in­sister sur un point précis de cet entretien.

En effet, le Norvégien, proche de Rafael Nadal après avoir intégré son académie en 2017, a reconnu qu’il n’avait encore jamais cassé de raquette au cours de sa carrière à l’instar du cham­pion espagnol.

« En fait, je n’ai pas encore détruit de raquette. Là aussi, je me suis inspiré de Nadal. C’est un petit objectif que je me suis fixé : ne jamais détruire une raquette dans ma carrière. Cela conduit à bien se comporter sur le court. Nous verrons si j’y parviens effec­ti­ve­ment comme Rafa. C’est une chose facile de jeter ou de détruire une raquette quand on la tient constam­ment en main et qu’on se met en colère contre soi‐même ou contre les autres. Parfois, j’ai­me­rais bien la jeter. Mais cela ne te donne pas une bonne énergie. Ce n’est pas la faute de la raquette, c’est la tienne. »