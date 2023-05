Placé dans la même partie de tableau que Casper Ruud, Jannik Sinner et Daniil Medvedev après le tirage au sort de ce jeudi, Holger Rune nourrit de grosses ambi­tions sur cette édition 2023 de Roland‐Garros comme il l’a confié sur le site internet du tournoi.

« Je veux gagner un Grand Chelem cette année. C’est ce que j’ai dit dans le passé et je m’en tiens à cela. Évidemment, j’es­père que cela pourra se faire à Roland‐Garros. Sinon, j’es­père réussir dans les deux autres tour­nois du Grand Chelem. D’abord, on commence par un, puis on verra. Je dois consi­dérer que ça a été une bonne saison sur terre battue jusqu’à présent pour moi. J’ai fait trois finales sur quatre tour­nois. De cette façon, je ne peux pas me plaindre. »