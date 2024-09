Alors qu’il parti­cipe pour la quatrième année consé­cu­tive à la Laver Cup, le triple fina­liste en Grand Chelem Casper Ruud a fait passer un message aux instances concer­nant le calen­drier beau­coup trop chargé à son goût.

« Il y a trop de tour­nois et trop de tour­nois obli­ga­toires. Si vous voulez faire partie des meilleurs au monde, vous ne pouvez pas vous absenter presque toutes les semaines. La saison de tennis est plus longue que dans n’im­porte quel autre sport, nous concou­rons à un très haut niveau pendant dix mois par an et les consé­quences d’une baisse d’in­ten­sité sont immé­diates au niveau du clas­se­ment. J’espère qu’à un moment donné, des déci­sions seront prises et que des ajus­te­ments seront effec­tués, mais je crains que cela ne se produise pas à court terme. Il y a beau­coup d’ac­cords déjà signés avec des spon­sors et des enga­ge­ments de l’ATP pour diffé­rents événe­ments dans les années à venir. Tout ce que je demande, c’est qu’au moment de faire des chan­ge­ments, on tienne compte des joueurs de tennis, qu’on nous demande notre avis. C’est une situa­tion compli­quée, mais ce que nous ne pouvons pas avoir, c’est des tour­nois obli­ga­toires de janvier à novembre. »