L’ex‐joueuse italienne est de retour sur le circuit puis­qu’elle est la coach de Petra Martic. Interrogée derniè­re­ment sur divers sujets, elle a notam­ment évoqué le cas Serena Williams. Selon elle, l’Américaine ne parviendra pas à remporter le fameux 24ème titre du Grand Chelem.

Elle n’a pas pu s’empêcher aussi de ne pas parler de la star italienne qui monte Jannik Sinner.

Et elle a pointé du doigt, un élément fonda­mental qui laisse penser à tous les spécia­listes que Jannik ira très loin : « Sinner est un garçon formi­dable. Je pense que pour être un grand cham­pion, il faut être une personne formi­dable, il doit aussi aimer ce sport, et la troi­sième étape est de travailler beau­coup et très dur. Il accom­plit tout cela, en plus d’avoir la qualité de la puis­sance. voir le ballon beau­coup plus tôt et plus vite que les autres joueurs. Il peut être numéro un mondial, et sans aucun doute gagner un Grand Chelem »