Dans une inter­view donnée sur la chaîne Youtube de Filo News, Diego Schwartzman s’est exprimé sur les trois légendes que sont Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. L’Argentin a notam­ment rappelé son admi­ra­tion pour la domi­na­tion de l’Espagnol sur terre battue : « Sur terre, c’est prati­que­ment impos­sible de suivre le rythme et la domi­na­tion imposés par Rafa. Rafael Nadal est l’un des joueurs qui imposent le plus le respect quand tu rentres sur le court à ses côtés. »

Le 13e joueur mondial pour­suit : « Federer est telle­ment relax que parfois, il vous donne un jeu. Contre Nadal, c’est complè­te­ment diffé­rent, il joue tous les poins comme si c’était les derniers de sa carrière. »