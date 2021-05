Alors que sa saison sur terre battue n’avait vrai­ment pas commencé de la meilleure des manières (2 victoires pour 3 défaites à Barcelone, Estoril et Madrid), Denis Shapovalov semble avoir trouvé le déclic : son match contre Rafael Nadal à Rome. Il s’est procuré deux balles de match contre le roi de la terre battue avant de fina­le­ment s’in­cliner. Mais le Canadien a fait un grand match. Avant sa finale à Genève contre Casper Ruud, Shapovalov a forcé­ment appuyer sur l’im­por­tance de ce match.

« J’ai défi­ni­ti­ve­ment joué à un très haut niveau à Rome et dans tous mes matchs. Même si je n’ai pas remporté la victoire, j’ai pu jouer au niveau de Rafa. Je joue vrai­ment bien au tennis parce que j’ai essayé de prendre certains aspects de ce match et de passer à autre chose. J’aime le tennis plus rapide, donc je dois conti­nuer à faire des ajus­te­ments sur terre battue : je dois être plus patient et jouer intel­li­gem­ment. C’est comme aux échecs car j’ai besoin de savoir comment construire les points », a déclaré Denis Shapovalov, qui pour­rait bien animer la quin­zaine à Roland‐Garros…