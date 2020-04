Confiné dans la maison secondaire de ses parents dans le Sud de la France, Gilles Simon a répondu à quelques questions dans un entretien pour la Fédération française de tennis. Le Niçois explique d’abord qu’il « ne fait rien » et apprécie pouvoir passer du temps en famille.

Le Tricolore est ensuite questionné sur l’avenir du tennis après cette crise : « C’est assez compliqué, il faut déjà savoir déjà quand on reprend exactement. Il y a déjà énormément de tournois annulés. Ce sont des questions qui se posent dans de la vie de tous les jours avec des entreprises qui ont souffert. Il y a des tournois pour qui ça va être difficile, des joueurs pour qui c’est très difficile, d’autres pour qui ça va aller et ils vont survivre. C’est là où on voit que c’est quelque chose que je dénonçais depuis toujours et j’avais quitté le conseil des joueurs suite à ça parce que le feeling que j’avais est que l’ATP ne protégeait et ne représentait absolument pas les joueurs. On voit aujourd’hui quand on a une crise, un joueur de tennis qu’est-ce qu’il fait ? Il n’y a plus de tournoi, il ne gagne plus rien et il n’a aucune protection. Il en a absolument aucune parce que les joueurs n’ont jamais été représentés. Il y a des choses qui sont mises en lumière, c’est vrai pour le tennis mais aussi pour tout un tas de choses dans la vie et dans la société. »