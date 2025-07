Bien posé sur les courts en résine du Monte Carlo Country Club, Jannik s’im­pose des séances très dures pour parfaire sa condi­tion physique et arriver à Cincinnati en ayant fait le maximum.

🎾 Serve & Surge

Jannik Sinner expe­ri­men­ting with serve‐and‐volley in prac­tice — a nod to the old school or a glimpse of a new offen­sive twist ?

The World No.1 conti­nues to evolve. Eyes on Cincinnati. 👀

📍Monte Carlo Country Club pic.twitter.com/4dPpa5J3Pd