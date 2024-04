La « Sinnermania » s’empare de toute l’Italie.

La cote de popu­la­rité du premier vain­queur italien en Grand Chelem depuis Adriano Panatta en 1976 à Roland‐Garros n’est déjà plus à prouver. Les audiences télé­vi­sées atteignent des sommets encore inima­gi­nables il y a quelques mois de l’autre côté des Alpes.

Suivie par plus d’un million de personnes, la demi‐finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo entre Jannik Sinner et Stefanos Tsitsipas a par exemple enre­gistré un meilleur score que les deux matchs de foot les plus regardés du week‐end (Inter‐Cagliari et Torino‐Juventus).

La semi­fi­nale di Montecarlo tra Jannik Sinner 🇮🇹 e Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 ha fatto regis­trare 1.087.000 spet­ta­tori comples­sivi.



Inter‐Cagliari (952.000) e Torino‐Juventus (945.000), le partite di Serie A più viste nel weekend, non sono arri­vate al milione.



Effetto Sinner 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pqPypgXXvF — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) April 16, 2024

La folie.