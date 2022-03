Le choix extrê­me­ment coura­geux de Sergiy Stakhovsky a boule­versé la planète tennis et même au‐delà. L’ancien 31e joueur mondial a fait le choix de rentrer en Ukraine pour combattre l’armée, contre l’avis de sa femme, et lais­sant derrière lui sa famille, en ayant cette crainte de ne jamais les revoir. Il est revenu sur cette déci­sion déchi­rante dans des propos rapportés par L’Equipe.

« J’aimerais qu’aucun père n’ait à faire ce choix, n’im­porte quand, n’im­porte où dans le monde. C’est quelque chose que l’on ne veut pas faire. Il n’y a pas de bon choix. J’ai trois enfants, que je dois élever, dont je dois m’oc­cuper. Et je veux profiter d’eux. C’est ce que je voulais en arrê­tant ma carrière. Mais au lieu de cela, je suis à Kiev avec une arme. J’essaie de prouver que la Russie agit mal. Et même si d’un point de vue moral, j’ai raison… Oui, j’ai raison, à 100%. Toute l’Ukraine a raison. La Russie a tort. Mais le monde entier semble ne pas… Disons que les gens se préoc­cupent de la situa­tion. Ils envoient leur appré­cia­tion, leur amour, leurs prières et leur soutien. Mais cela ne fera pas justice », a lâché celui qui a remporté 4 titres au cours de sa carrière.