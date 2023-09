De retour à un niveau de jeu très inté­res­sant comme en témoigne sa bonne tournée améri­caine (huitième de finale à Washington et Cincinnati, quart de finale à Toronto et battu en quatre sets par Rublev au 2e tour de l’US Open), Gaël Monfils a récem­ment publié un vlog sur sa chaîne Youtube où dévoile quelques coulisses de son séjour à Flushing Meadows.

Un moment nous a notam­ment inter­pellé et beau­coup faire rire lorsque le Français rejoint Stan Wawrinka à l’en­traî­ne­ment quelques jours avant le début du tournoi. Manifestement en retard, « La Monf » est alors mis au défi par Stan The Man. Extraits.

Stan Wawrinka : « On fait un set et on parie quelque chose.«

Gaël Monfils : « T’as vu ?! Le mec me prend comme ça.«

SW : « Je te connais ! Quand tu arrives en retard, c’est que tu n’es pas motivé. Si je mets un pari en jeu, tu vas me détruire. Je préfère que tu me tues et qu’on fasse un bon entraî­ne­ment plutôt que tu le sabordes et qu’on ne soit pas content. Un dîner à Bercy.«

GM : « Je suis en panique. »