Ce soir, le StanPairo va encore nous régaler et il faut bien avouer que cette idée, aujourd’hui reprise par de nombreux joueurs, est un must.

Benoit Paire et Stan Wawrinka ont donc « inventé » un style et ils égayent par leur sincérité notre confinement. D’une part parce qu’ils donnent de vraies infos sur le circuit mais aussi parce qu’ils sont vraiment complices.

Tout cela les a amené à parler vendredi dernier du tennis d’antan, celui des fameux fêtards comme Vitas Gerulaitis, Guillermo Vilas, John McEnroe etc… Ce qui a fait dire au Suisse : « On aurait du être d’une autre génération. » A suivi un dialogue entre les deux potes où Benoit Paire a expliqué que selon lui, ils étaient plus amis par le passé, que les joueurs faisaient plus de choses ensemble, qu’il y a moins d’amitiés aujourd’hui sur le circuit.

Des propos que le Suisse a tout de suite mise en perspective . « Avant, ils étaient souvent ensemble parce que finalement ils n’avaient pas comme aujourd’hui un team aussi important, c’était donc logique qu’ils passent leurs soirées ensemble. En plus, le tennis était aussi moins physique, donc quelque part, ils étaient tous sur la même ligne de départ une fois que la soirée était passée. »