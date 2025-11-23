Co‐animateur du podcast, Nothing Majors, aux côtés de ses compa­triotes John Isner, Sam Querrey et Jack Sock l’an­cien joueur améri­cain, Steve Johnson, a répondu a ce dernier concer­nant la rela­tion entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Si Sock estime qu’on en fait trop, Johnson aime­rait de son côté un peu plus d’animosité.

« Je pense que dans dix ans, ces gars seront très proches, mais pour l’ins­tant, ils se battent l’un contre l’autre pour leur place dans l’his­toire et l’hé­ri­tage de ce sport. Je pense que la même chose s’est produite avec Roger et Rafa. Une fois qu’ils auront pris de l’âge et qu’ils pour­ront regarder avec un certain recul ce qu’ils ont accompli l’un contre l’autre au cours de leur carrière, ils devien­dront alors très proches, mais pour l’ins­tant, je veux dire, je pense qu’ils sont amis. Je ne pense pas qu’ils se détestent, même si j’ai­me­rais bien qu’ils le fassent, car cela donne­rait lieu à de grands moments drama­tiques. Mais dans 10 à 15 ans, lors­qu’ils regar­de­ront en arrière et qu’ils auront chacun 20 titres du Grand Chelem, alors oui, ils se souvien­dront du passé et entre­tien­dront une grande amitié, comme Roger et Rafa aujourd’hui. Je ne pense pas que Roger et Rafa étaient aussi proches en 2009, 2010 ou 2012. Je pense que Roger était proba­ble­ment un peu agacé que Rafa continue de remporter Roland‐Garros. »