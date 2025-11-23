Co‐animateur du podcast, Nothing Majors, aux côtés de ses compatriotes John Isner, Sam Querrey et Jack Sock l’ancien joueur américain, Steve Johnson, a répondu a ce dernier concernant la relation entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Si Sock estime qu’on en fait trop, Johnson aimerait de son côté un peu plus d’animosité.
« Je pense que dans dix ans, ces gars seront très proches, mais pour l’instant, ils se battent l’un contre l’autre pour leur place dans l’histoire et l’héritage de ce sport. Je pense que la même chose s’est produite avec Roger et Rafa. Une fois qu’ils auront pris de l’âge et qu’ils pourront regarder avec un certain recul ce qu’ils ont accompli l’un contre l’autre au cours de leur carrière, ils deviendront alors très proches, mais pour l’instant, je veux dire, je pense qu’ils sont amis. Je ne pense pas qu’ils se détestent, même si j’aimerais bien qu’ils le fassent, car cela donnerait lieu à de grands moments dramatiques. Mais dans 10 à 15 ans, lorsqu’ils regarderont en arrière et qu’ils auront chacun 20 titres du Grand Chelem, alors oui, ils se souviendront du passé et entretiendront une grande amitié, comme Roger et Rafa aujourd’hui. Je ne pense pas que Roger et Rafa étaient aussi proches en 2009, 2010 ou 2012. Je pense que Roger était probablement un peu agacé que Rafa continue de remporter Roland‐Garros. »
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 14:33