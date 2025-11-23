Leader d’une équipe d’Espagne qualifiée pour la finale de la Coupe Davis où elle affrontera l’Italie ce dimanche, Jaume Munar, battu par Alexander Zverev lors du premier match de la demi‐finale face à l’Allemagne, s’est notamment exprimé sur son adversaire en conférence de presse.
« Sascha est évidemment un joueur de très haut niveau. En fin d’année, tout le monde dit qu’il n’a pas joué son meilleur tennis. Mais il est actuellement 3e ou 4e mondial, alors imaginez. C’était serré aujourd’hui (samedi), car tout est serré. Je pense que nous pouvons affronter n’importe qui de front. Bien sûr, Sascha peut parfois avoir un peu de mal avec son coup droit. Il peut être un peu passif. Mais il possède une arme incroyable : le service. »
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 14:20