AccueilATPJaume Munar, très honnête avec Alexander Zverev : "Il peut parfois avoir...
ATPCoupe Davis

Jaume Munar, très honnête avec Alexander Zverev : « Il peut parfois avoir un peu de mal avec son coup droit. Il peut être un peu passif. Mais il dispose d’une arme incroyable »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Leader d’une équipe d’Espagne quali­fiée pour la finale de la Coupe Davis où elle affron­tera l’Italie ce dimanche, Jaume Munar, battu par Alexander Zverev lors du premier match de la demi‐finale face à l’Allemagne, s’est notam­ment exprimé sur son adver­saire en confé­rence de presse. 

« Sascha est évidem­ment un joueur de très haut niveau. En fin d’année, tout le monde dit qu’il n’a pas joué son meilleur tennis. Mais il est actuel­le­ment 3e ou 4e mondial, alors imaginez. C’était serré aujourd’hui (samedi), car tout est serré. Je pense que nous pouvons affronter n’im­porte qui de front. Bien sûr, Sascha peut parfois avoir un peu de mal avec son coup droit. Il peut être un peu passif. Mais il possède une arme incroyable : le service. »

Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 14:20

Article précédent
La grande annonce de Boris Becker à 58 ans

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.