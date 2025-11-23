Leader d’une équipe d’Espagne quali­fiée pour la finale de la Coupe Davis où elle affron­tera l’Italie ce dimanche, Jaume Munar, battu par Alexander Zverev lors du premier match de la demi‐finale face à l’Allemagne, s’est notam­ment exprimé sur son adver­saire en confé­rence de presse.

« Sascha est évidem­ment un joueur de très haut niveau. En fin d’année, tout le monde dit qu’il n’a pas joué son meilleur tennis. Mais il est actuel­le­ment 3e ou 4e mondial, alors imaginez. C’était serré aujourd’hui (samedi), car tout est serré. Je pense que nous pouvons affronter n’im­porte qui de front. Bien sûr, Sascha peut parfois avoir un peu de mal avec son coup droit. Il peut être un peu passif. Mais il possède une arme incroyable : le service. »