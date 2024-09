Membre de la Team World pour la septième édition de la Laver Cup qui se tiendra ce week‐end du 20 au 22 septembre à Berlin, Frances Tiafoe a raconté son plus beau souvenir dans cette compé­ti­tion : la compli­cité entre Roger Federer et Rafael Nadal lors des adieux du Suisse en 2022, après une défaite en double contre l’Américain justement.

« Ils s’aiment et se respectent mutuel­le­ment, c’est fou. J’étais un enfant de huit ou neuf ans qui regar­dait ces gars se battre l’un contre l’autre. Et à la fin, ils se tiennent par la main. Cela montre le respect qu’ils ont l’un pour l’autre. Un gars, espa­gnol, parlait à peine l’an­glais quand il a commencé. L’autre, on pense qu’il est améri­cain telle­ment il parle bien l’an­glais. Ils semblent très diffé­rents. Mais ils s’aiment et le respect qu’ils ont l’un pour l’autre est incroyable. C’était proba­ble­ment la chose la plus cool qui soit. C’était cool de vivre ce moment. »