Invité à s’ex­primer sur la saison 2024 qui débu­tera dans exac­te­ment une semaine, Tim Henman, consul­tant pour Eurosport, a longue­ment évoqué Novak Djokovic qui sera encore le joueur à battre.

« Non seule­ment les épreuves qu’il a rempor­tées, mais aussi la façon dont il a joué sont abso­lu­ment incroyables. Et je trouve que menta­le­ment, il a l’air de jouer avec beau­coup de liberté. Je pense qu’il a long­temps couru après Federer et Nadal et tous ces records : le nombre de victoires en Grand Chelem, le fait de terminer l’année à la première place mondiale ou le nombre de semaines passées à la première place. Et main­te­nant qu’il les a dépassés, il se retrouve dans la posi­tion qu’il dési­rait depuis si long­temps. Il y est parvenu et il joue mieux que jamais. »