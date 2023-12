Au cours d’une très longue et passion­nante inter­view accordée à nos confrères de Tennis Majors, Fernando Vicente, entraî­neur d’Andrey Rublev depuis 2016, a évoqué de nombreux sujets concer­nant son joueur.

Et lors­qu’on lui a demandé si Andrey n’était parfois pas trop humble, voici sa réponse.

« Il est parfois trop humble. Je suis un peu en colère contre lui quand il dit toujours oui à tout le monde. Il devrait parfois être plus égoïste, je pense. Il passe beau­coup d’heures avec les fans. Il ne peut pas dire non. Quand il dit non, c’est parce qu’à la fin, il est très fatigué. Mais il est toujours prêt à faire des choses pour les autres. Peu importe les gens qui l’ap­pellent, il essaie toujours d’aider. »