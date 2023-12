Récemment de passage sur le podcast Alesto où il a notam­ment parlé de Novak Djokovic et de son alimen­ta­tion très spéci­fique, Filip Krajinovic a égale­ment déclaré qu’il ne serait pas étonné si Nole venait à jouer jusqu’à ses 40 ans.

« Novak n’est pas un lève‐tôt, il aime dormir. Ses jour­nées sont longues, il a beau­coup d’obli­ga­tions dans la journée, il est fatigué, mais c’est un profes­sionnel qui sait ce qu’il faut faire et comment gérer tout le monde. Je pense qu’il continue à montrer qu’il est le plus domi­nant et le plus mature de tous et qu’il croit en ce qu’il fait. Je ne sais pas où est sa limite. Si vous me disiez qu’il jouera jusqu’à 40 ans, je dirais oui, il est fou. »