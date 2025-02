Récemment inter­rogé par Sky Sports sur l’af­faire de dopage impli­quant Jannik Sinner et pour laquelle il sera jugé mi‐avril, le consul­tant britan­nique et ancien 4e joueur mondial, Tim Henman, a estimé que les délais étaient beau­coup trop longs et que cela faisait du mal au tennis en général.

« Cela n’a pas été une bonne nouvelle pour le sport, surtout si l’on prend en compte les cas Swiatek et Halep. Il y a cette procé­dure judi­ciaire, mais c’est frus­trant pour le sport et les fans que ce processus ait commencé l’année dernière et que nous obte­nions une déci­sion en avril. C’est trop long. Personnellement, dans tous ces cas, je ne pense pas que les joueurs essaient de tricher. Cependant, il faut arriver au résultat plus rapi­de­ment que cela. Je suis étonné que Sinner ait pu jouer un si bon tennis avec ce nuage au‐dessus de sa tête. Je ne sais pas quel sera le résultat. Nous devons parvenir à une conclu­sion défi­ni­tive au plus vite. »