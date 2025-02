En couple depuis 2017 avec son compa­triote et ancien 99e joueur mondial, Bjorn Fratangelo, Madison Keys, qui a offi­cia­lisé leur union en novembre dernier, s’est récem­ment exprimée sur leur rela­tion parti­cu­lière depuis que son mari est devenu son coach principal.

Et comme l’a révélé la récente lauréate de l’Open d’Australie, elle vrai­ment dû le convaincre pour le forcer à exercer son rôle sans aucune retenue.

« Il a commencé à m’aider il y a environ un an et demi, deux ans, et il ne voulait vrai­ment pas le faire. Il a dit qu’il n’était pas du tout à l’aise avec le fait de me dire ce que je devais faire et qu’il ne voulait pas le faire. J’ai dû le forcer à venir avec moi. »